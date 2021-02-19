В Пермском крае женщина смогла убежать от грабителя с тремя ножевыми ранениями

Мужчина несколько раз ударил женщину ножом в ее доме. Фото: ГУВД по Пермскому краю.

В Чусовом в октябре прошлого года произошло жестокое нападение на 78-летнюю женщину. К ней в дом пришел знакомый, который раньше помогал ей по хозяйству, и стал требовать деньги. Пенсионерка отказала ему, тогда мужчина вытащил из куртки кухонный нож три раза ударил ее.

Раненая женщина стала звать на помощь, преступник закрыл ей рот и снова стал требовать отдать деньги. В итоге его добычей стали 250 рублей и мобильный телефон.

В этот момент пенсионерка попыталась убежать, но снова получила несколько ударов ножом. Пока нападавший вышел за веревкой, чтобы связать ее, она через окно вылезла на улицу и убежала к соседке.

- Полицейские задержали преступника в тот же день, - сообщает ГУВД по Пермском краю. - Чусовской городской суд вынес приговор 58-летнему местному жителю, он получил 4 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.