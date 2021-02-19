В Перми автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Женщина переходила дорогу на "зеленый".

В Перми 9 февраля на перекресте Комсомольского проспекта и улицы 1-я Красноармейская произошло ДТП. Момент аварии попал в обзор дорожной камеры. 24-летний водитель «Шевроле Нива» сбил 76-летнюю женщину. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

- В результате ДТП пешеход с травмами различной степени тяжести был госпитализирован, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.