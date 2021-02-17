В Перми за закрытой дверью нашли труп мужчины

В квартире Перми был найден мертвый мужчина. Фото: Кунгурская служба спасения.

Жительница Перми несколько дней не могла дозвониться до родного брата. 56-летний мужчина жил один в квартире на улице Мильчакова. Она отправилась к нему домой, но он так и не открыл, на дверной звонок не реагировал. Дверь была закрыта изнутри на засов. Женщине ничего не оставалось, как вызвать спасателей, чтобы попасть в квартиру.

По словам источника, мужчина злоупотреблял спиртным, он перестал выходить на связь и это настораживало родственников, они переживали, что с ним могла случиться беда.

Дверь пришлось взламывать, сестра мужчины зашла в квартиру. Худшие опасения подтвердились, он был найден мертвым.