ПЦБК и Минтуризма Пермского края договорились о сотрудничестве

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Соглашение, которое заключили ЗАО «Пермская целлюлозно-бумажная компания» и министерство по туризму и молодежной политике Пермского края, направлено на поддержку работающей молодежи и содействие в её самореализации.

Ведомство и предприятие направят совместные усилия на привлечение молодых перспективных кадров, создание возможностей для их развития и профессионального роста. По словам министра по туризму и молодежной политике Пермского края Юлии Ветошкиной, соглашение о сотрудничестве с ЗАО «ПЦБК» является важным шагом по направлению молодежной политики, связанному с трудовой занятостью молодежи.

«В рамках соглашения нас ждет продуктивная совместная работа и взаимодействие, начало которому положено уже сейчас, – предприятие примет участие в работе регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Министерство по туризму и молодежной политике со своей стороны всегда готово оказать методологическую и консультационную помощь по выстраиванию взаимодействия с молодёжью внутри предприятия, а также содействие ЗАО «ПЦБК» в привлечении специалистов, став опорным «мостиком» во взаимоотношениях предприятия и потенциальных сотрудников со стороны молодежи», – говорит министр.

Приоритетным направлением двустороннего сотрудничества станет поддержка работающей молодежи Пермского края. У молодых людей появится возможность проходить стажировки в ГП «ПЦБК» - одном из серьезных налогоплательщиков региона.

«Сотрудничество с министерством по туризму и молодежной политике, я уверен, поможет в решении одной из наших важнейших задач. Мы заинтересованы в привлечении перспективной молодёжи, которая получит возможность не просто изучать новые технологии, получать новый интересный опыт, приобретать дополнительные компетенции, практические умения и навыки, но и в будущем стать частью нашей большой команды ПЦБК», – отметил генеральный директор Группы предприятий «ПЦБК» Юрий Марков.