В Пермском крае 19-летний парень получил 7 лет колонии за смертельное ДТП

На момент ДТП водитель ВАЗ-21154 был в состоянии алкогольного опьянения.

В Кудымкаре 21 июля прошлого года 19-летний парень сел пьяным за руль чужой машины. У молодого человека не было ни водительского удостоверения, ни страховки на машину. В машину к нему сели еще две девушки: одной 18 лет, другой 20, а также 18-летний юноша.

На 102 километре автодороги Нытва-Кудымкар молодой человек, превысил скорость и врезался в ВАЗ-21101. Водитель "десятки" скончался на месте аварии, ему было всего 25 лет. Его пассажиры, двое 25-летних мужчин, получили травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Водителю, совершивший ДТП и его пассажиры, тоже пострадали. В полиции возбудили уголовное дело, сотрудники выяснили, что на момент ДТП водитель ВАЗ-21154 был в состоянии алкогольного опьянения, его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

- Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали в ГУВД по Пермскому краю.