В Перми осудили перевозчика за ДТП с пассажирами, а он снова сел за руль на тот же маршрут

Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.

В Перми в ноябре прошлого года был осужден директор ООО «Экипаж» по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Он выпустил на городской маршрут неисправный микроавтобус. Водитель с пассажирами на маршруте «3Т», в районе улицы Спешилова, не справился с управлением из-за поломки тормозной системы и врезался в бетонное ограждение. Пассажиры получили травмы.

Суд приговорил директора ООО «Экипаж» к 3 годам лишения свободы условно и штрафу - 100 тысяч рублей. Кроме того, осужденный на два года был лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах регулярных перевозок.

Пострадавшими в ДТП были заявлены иски о взыскании морального вреда на общую сумму более 170 тысяч рублей, которые суд удовлетворил. Деньги владелец фирмы выплачивать не спешил. Тогда судебные приставы в пользу 8 пострадавших в ДТП наложили арест на микроавтобус Mercedes-Benz.

Во время розыскных мероприятий выяснилось, что микроавтобус курсирует на маршруте 3Т. На последней остановке автомобиль задержали и арестовали. Несмотря на наложенный судом запрет, за рулем был сам осужденный.

- Предварительная стоимость микроавтобуса - 700 тысяч рублей, - рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю. Машину на ответственное хранение без права пользования оставили должнику. Если он не погасит все задолженности, микроавтобус направят на принудительную реализацию.