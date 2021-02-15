Дмитрия Махонина избрали Председателем Наблюдательного совета Пермского университета

Фото: краевое правительство.

В Пермском государственном научном исследовательском университете создан новый орган управления вузом – Наблюдательный совет. На первом заседании Председателем наблюдательного совета ПГНИУ был избран губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Ранее приказом Министерства науки и высшего образования России вузу присвоен статус автономного учреждения.

- Возглавить наблюдательный совет родного вуза – это не просто новые полномочия, а ответственная работа, которая направлена на развитие старейшего университета на Урале, – отметил Дмитрий Махонин. – Одна из ключевых задач регионального правительства – создавать условия для образования и реализации молодежи в Прикамье. Мы должны смотреть на десятилетия вперед и разработать стратегию развития университета на ближайшие 10 лет. Важно не только помочь ему сохранить нынешние лидирующие позиции, но и усилить их, вывести университет на новый уровень, сделать наше высшее образование еще более конкурентоспособным. Здесь важно укрепление материально-технической базы, и развитие научно-исследовательской деятельности.

Временно исполняющий обязанности ректора ПГНИУ Дмитрий Красильников перечислил основные направления развития Пермского университета на 2021-2030 гг. По его словам, вуз будет двигаться в сторону индивидуализации образовательных траекторий. При этом отдельное внимание будет уделяться формированию и развитию предпринимательских компетенций выпускников, что особенно важно в контексте взаимодействия с индустриальными партнерами. Пермский университет будет создавать условия, которые позволят студентам с первого курса включиться в проектную деятельность, разрабатывать стартапы или социальные проекты.

Члены правления рекомендовали для назначения на должность ректора ПГНИУ Дмитрия Красильникова. Это решение будет направлено в Министерство науки и высшего образования РФ.

Губернатор Прикамья отметил, что Дмитрий Красильников, выпускник университета, прошел все ступени карьеры от ассистента кафедры до временно исполняющего обязанности ректора вуза.

- Дмитрий Георгиевич хорошо знает сильные стороны и потребности университета, является грамотным управленцем, много лет возглавляет пермскую Общественную палату, - подчеркнул Дмитрий Махонин. Считаю, что Дмитрий Георгиевич справится с масштабной задачей по преобразованию университета.

- По ряду направлений подготовки студентов и своим научным исследованиям Пермский университет является одним из ведущих университетов страны, по отдельным позициям демонстрирует мировой уровень, - напомнил Дмитрий Красильников. - Для нас важно, чтобы Пермский университет стал драйвером развития региона.