В ДТП в Пермском крае погиб молодой водитель легковушки

В ДТП погиб 35-летний мужчина. Фото: кадр видео Вконтакте "ЧП ДТП Пермь".

В Пермском крае 14 февраля в 10.20 в Чусовском районе произошла серьезная авария. По дороге «Кунгур-Соликамск» в сторону Соликамска ехал ВАЗ-219060. За рулем был 35-летний житель Губахи.

По предварительной информации, на 133 километре он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Субару».

- В результате автоаварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, водитель «Субару» получил различные травмы, ему назначено амбулаторное лечение, - сообщает ГИБДД по Пермскому краю. - По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.