Мазок будут брать в здравпункте аэровокзала на 1 этаже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аэропорту Перми можно будет сделать анализ на коронавирус. В международном аэропорту «Пермь» начнет работу стационарный пункт для тестирования на коронавирус методом ПЦР.

Анализ будет проводить Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае, договор с которым аэропортом уже заключен. Планируется, что пункт откроется к моменту первого международного вылета 26 февраля.

Мазок будут брать в здравпункте аэровокзала на 1 этаже (возле выхода из международной зоны). Для прохождения тестирования нужен паспорт.

Напомним, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, россияне, прибывающие из-за границы, обязаны в течение трех суток (72 часов) после пересечения границы загрузить на портал «Госуслуги» результаты исследования на коронавирус методом ПЦР, выполненные по приезде. До результатов тестов граждане должны соблюдать режим самоизоляции на дому.