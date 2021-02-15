К детскому саду в Перми приехали полицейские и спасатели

Полицейские и спасатели приехали к детскому саду в Перми. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Сегодня утром, 15 февраля, в Перми у детского сада в Мотовилихинском районе очевидцы заметили, как к зданию на улице Юрша, 64 а, приехали автомобили полиции и службы спасения с включенными маяками. Сотрудники обоих ведомств зашли на территорию, среди них кинолог с собакой. Дети находились внутри садика.

- Сегодня утром по данному адресу действительно был вызов об обнаружении бесхозной сумки, - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - Проверкой установлено, что ее содержимое никакой опасности не представляет.