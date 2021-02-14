Пермские ученые разрабатывают прибор, который сможет выявить коронавирус за пять минут

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Исследователи из Пермского Политеха разработали проект устройства для экспресс-анализа инфицирования коронавирусом. Прибор можно будет использовать в домашних условиях. Разработчики объясняют, что с помощью него определить наличие антигенов коронавируса у человека и животных будет возможно за 5 минут сможет. Аппарат позволит ускорить выявление зараженных COVID-19 людей и снизить нагрузку на медицинских работников. У разработки пока нет аналогов в России и в мире.

В исследовании также приняли участие разработчики из ПГАТУ и Пермского института ФСИН России. Результаты работы научная группа опубликовала в журнале International Journal of biology and biomedical engineering.

– Вирусы быстро адаптируются к условиям внешней среды, поэтому появляются их новые, более вирулентные штаммы. В условиях пандемии важно ускорить процесс выявления инфицированных людей, чтобы сократить распространение инфекции. Мы предложили автоматизировать этот процесс, чтобы человек оперативно узнавал об опасности и мог самоизолироваться, – рассказывает профессор кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» Пермского Политеха, доктор технических наук, доцент Сергей Костарев.

Прибор представляет шесть модулей. На первом пользователь отправляет биоматериал для исследования в контейнер: это может быть любая биомасса человека или животного, например, слюна, кровь или моча. На следующем модуле человек выбирает вид коронавируса с помощью барабана – механизма с диагностическим материалом. На третьем уровне специальный щуп забирает биомассу для анализа. Щуп представляет собой нитроцеллюлозную мембрану, которая содержит моноклональные антитела коронавируса. Далее необходимо подождать 5 минут.

В течение этого времени образуется комплекс «антиген-антитело», который перемещается вдоль тестовой мембраны. Затем модуль диагностики предоставляет результат тестирования. На последнем этапе происходит автоматическая дезинфекция конвейера.

По словам ученых, аппарат можно будет использовать многократно, необходимо лишь заменять щупы. Исследователи провели симуляцию работы системы в программной среде. Результаты показали, что тест-системы и индикация сигналов работают верно. На данный момент проект ожидает финансирования для выпуска прототипа.