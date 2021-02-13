В Кунгуре без воды остались жители 40 домов

На месте ведутся ремонтные работы. Фото Уральской транспортной прокуратуры.

13 февраля около 9.00 утра в Кунгуре произошел прорыв сетей в районе водонапорной башни на улице Рельсовая, 51. В результате ЧП без холодной воды остались жители 40 домов.

- Указанные сети находятся на балансе Пермского участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. - Причина произошедшего - промерзание грунта из-за морозной погодны. На месте ведутся ремонтные работы. Выполнение работ контролируется.

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований жилищного законодательства.