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В Кунгуре без воды остались жители 40 домов

Проверку проводит прокуратура
Алена ОВЧИННИКОВА
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На месте ведутся ремонтные работы. Фото Уральской транспортной прокуратуры.

На месте ведутся ремонтные работы. Фото Уральской транспортной прокуратуры.

13 февраля около 9.00 утра в Кунгуре произошел прорыв сетей в районе водонапорной башни на улице Рельсовая, 51. В результате ЧП без холодной воды остались жители 40 домов.

- Указанные сети находятся на балансе Пермского участка Свердловской дирекции по тепловодоснабжению, - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. - Причина произошедшего - промерзание грунта из-за морозной погодны. На месте ведутся ремонтные работы. Выполнение работ контролируется.

Пермской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований жилищного законодательства.

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