В МЧС Прикамья предупредили об обильных снегопадах и гололедице на дорогах

Опять метель? Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, в субботу, синоптики нам обещают долгожданное потепление. Но вместе с оттепелью нас ждут сильные снегопады с мокрым снегом, гололедица на дорогах и изморозь на деревьях и проводах.

Об этом со ссылкой на прогнозы метеорологов предупредили в МЧС Прикамья.

В субботу, как прогнозируют в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами будут сильные снегопады, нас ожидают гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега. Температура воздуха в Перми днем будет от -4 до -9 градусов, местами по южным районам - до +1,

по северу края – от -13 до -18 градусов.

В воскресенье снегопады продолжатся, а на юге края ожидается мокрый снег, в отдельных районах возможны гололед и отложение мокрого снега на проводах. Порывы ветра – до 14 метров в секунду.

Температура днем в Перми от 0 до -5 градусов, на севере и в горных районах – до -18 градусов.