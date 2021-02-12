«Полвека в медицине». В Перми умер врач реаниматолог

Станислав Иванович Тарасов.

В Перми 11 февраля после тяжелой продолжительной болезни умер Станислав Иванович Тарасов, врач анестезиолог-реаниматолог, об этом сообщили его коллеги. Они рассказали о жизненном пути доктора.

"Станислав Иванович родился 24 сентября 1945 года в селе Архангельск Юсьвинского района Пермской области.

В 1963 году окончил Кудымкарское медицинское училище. Сначала работал медицинским братом. Потом был фельдшером. После окончания Пермского медицинского института Станислав Иванович пришел на станцию скорой медицинской помощи Перми.

С 1976 года по 1985 год работал врачом скорой медицинской помощи, в том числе в составе бригады интенсивной терапии. С 1986 года по 2017 год был врачом анестезиологом-реаниматологом.

Всю свою жизнь Станислав Иванович посвятил любимой работе и семье. Вместе с супругой Ниной Ивановной воспитал двух замечательных сыновей, один из которых, Виталий Станиславович, продолжил дело отца и работает на станции скорой медицинской помощи.

Коллеги Станислава Ивановича вспоминают его как очень душевного, отзывчивого, жизнелюбивого человека, отмечают его высокий профессионализм и преданность профессии".

Выражаем соболезнования родным и близким Станислава Ивановича.