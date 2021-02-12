265 заболевших коронавирусом в Пермском крае за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае - 43 104. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор сообщает о выявленных случаях коронавирусной инфекции в Пермском крае за предыдущие сутки. В регионе выявлено 265 человек с COVID-19: 40 из них проходят лечение в больницах, 225 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае - 43 104. Ежесуточный прирост больных составил 0,6% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,97 (на 11 февраля – 0,97).

В числе 265 новых заболевших - 111 мужчин, 154 – женщин, среди заболевших 13 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 35 человек, от 30 до 49 лет – 85 человек, 79 в возрасте 50-64 и 53 человека старше 65 лет.