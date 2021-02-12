«Выстрелил в будку». В Пермском крае мужчина застрелил овчарку

Суд над живодером уже состоялся, его приговорили к 280 часам обязательных работ. Фото: Оксана БРОВАЧ

Жестокое преступление произошло в Кунгуре. Летом прошлого года 55-летний местный житель приехал на территорию частного предприятия. Там на цепи жила среднеазиатская овчарка. Собака была в будке, мужчина взял ружье и выстрелил в животное, собака погибла.

Хозяин застреленной овчарки обратился с заявлением в отдел полиции. Они возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель».

Суд над живодером уже состоялся, его приговорили к 280 часам обязательных работ.

- Кроме того, за стрельбу из оружия в населенном пункте гражданин привлечен к административной ответственности по статье «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах», - сообщает ГУВД по Пермскому краю. - По решению суда оружие у владельца конфисковано, наложен административный штраф - 40 тысяч рублей.