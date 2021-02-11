«Партия Китри из балета «Дон Кихот». Новое граффити, посвященное балету, появилось в Перми

Стрит-арт, посвященный балету, расположен на пересечении улиц Горького и Пермской. Фото: Андрей Чунтомов.

В Перми появилось новое граффити, посвященное пермскому балету. Стрит-арт расположен на пересечении улиц Горького и Пермской.

- В 2020 году наш театр, оказавшись в ситуации локдауна, сделал ставку на онлайн-трансляции, чтобы сохранить связь со зрителем, - пояснила директор по развитию Пермского театра оперы и балета Алла Платонова. – А когда мы вернулись к работе оффлайн, возникла идея граффити как мостика между цифровым и аналоговым театром .

К тому же в 2020-2021 годах Пермь отмечает сразу два юбилея: 150-летие Пермской оперы и 95-летие Пермского балета. Уличные художники выступили с инициативой создать в городском пространстве граффити, посвященное этим датам.

Прообразом героини, изображенной на рисунке, стала народная артистка России Елена Кулагина - прима-балерина Пермского балета 1980-х — 2000-х, а ныне педагог-репетитор театра. На граффити она запечатлена в партии Китри из балета «Дон Кихот». Автор графического решения - дизайнер Пермского театра оперы и балета Евгения Мрачковская, исполнители - художники арт-студии «Дело» Дмитрий Рейс и Дмитрий Даер.