12 февраля в пермских ЗАГСах ожидается свадебный бум

В Перми 12.02.12 желающих стать мужем и женой увеличилось в 2 раза. Фото: Анна Маркова

В Перми 12.02.12 желающих стать мужем и женой увеличилось в 2 раза. Эта дата является палиндромом – одинаково читается слева направо и справа налево.

Как отметили в управлении ЗАГС администрации Перми, в среднем на регистрацию в пятницу принимается около 50 заявлений. В отделы ЗАГС в районах города на 12 февраля поступило 111 заявлений о регистрации брака, из них в Дзержинский отдел – 18 заявлений, в Мотовилихинский – 22, в Орджоникидзевский – 10, в Индустриальный – 24, в Свердловский – 19, в Кировский – 10 и в Ленинский – 18.

– Наши сотрудники всегда готовы принимать большее количество заявлений на вступление в брак в «красивые» даты, - говорят сотрудники ЗАГСа. - Понятно желание молодоженов вступить в брак именно в такой день – считается, что союз будет крепким и счастливым. Мы всегда готовы к наплыву желающих.