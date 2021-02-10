«Руководили из тюрьмы». В Пермском крае задержали сбытчиков фальшивых денег

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Пермском крае задержали фальшивомонетчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники экономической безопасности совместно с бойцами Росгвардии задержали участников ОПГ - трех женщин и двух мужчин, - занимавшихся сбытом фальшивых пятитысячных купюр на территории Перми, Березников и Соликамска. Руководили фальшивомонетчиками заключенные. По их указаниям сбытчики получали бесконтактным способом поддельные деньги и реализовывали их в различных торговых объектах. Часть вырученных денег подельники перечисляли организаторам, а оставшиеся средства тратили на приобретение наркотиков и другие личные нужды.

- Установлена причастность подозреваемых к 7 фактам сбыта поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей, что подтверждено исследованием. Возбуждено уголовное дело ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Двум женщинам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один из подельников содержится в спецприемнике за совершение административного правонарушения, еще двое заключены под стражу. Их проверяют на причастность злоумышленников еще к 51 эпизоду противоправной деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.