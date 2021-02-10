Телеком-аналитики проанализировали индекс цифровой активности Прикамья

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По итогам 2020 года среди населения Пермского края значительно увеличилась доля тех, кто впервые стал пользоваться интернет-сервисами на смартфонах, мобильными приложениями и проводить онлайн-операции с гаджетов. По данным аналитиков МегаФона, количество таких цифровых абонентов в Пермском крае выросло на 15%.

«Пандемия и удаленный режим работы усилили интерес жителей к онлайн-услугам и интернет-развлечениям. В нашем регионе более чем на четверть выросло количество пользователей 4G-интернетом. Пермские абоненты стали активнее пользоваться онлайн-сервисами, мессенджерами, программами для видеоконференций. В результате суммарный интернет-трафик в Прикамье за сезон-2020 увеличился на 56%.В среднем каждый онлайн-пользователь в Пермском крае за год скачивает из интернета объем данных, равный 2 дням беспрерывных разговоров по видеосвязи», - рассказал директор МегаФона в Пермском крае Илья Головнин.

Растущую активность абонентов в глобальной сети подтверждает и исследование Mediascope: в 2020 году уже более 65% жителей страны стали выходить в интернет со смартфонов. По данным экспертов, за прошедший календарный год в России хотя бы раз в месяц доступом к всемирной паутине пользовались 95 млн человек, или 78% населения страны старше 12 лет. При этом, время, проведенное в интернете, выросло во всех возрастных группах, но сильнее всего - в аудитории 12-24 лет (+ 16%).

В 2020 году пермские абоненты стали активнее пользоваться онлайн-сервисами, мессенджерами, программами для видеоконференций. Новые потребности пользователей специалисты МегаФона учли в тарифах #БезПереплат. Именно это предложение стало самым востребованным для онлайн-серфинга.