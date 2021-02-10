Министр образования Пермского края рекомендует не водить детей в школу в сильный мороз

Родители вправе не отправлять ребенка в школу при сильных морозах. Фото: Анна Маркова

Трескучие морозы испытывают жителей Пермского края на прочность. 10 февраля столбики термометра приближались к отметке - 30. При такой погоде родители школьников могут оставить детей дома. Министр образования Пермского края Раиса Кассина дала именно такую рекомендацию. На странице в Инстаграм она обратилась к родителям:

«Уважаемые родители, в частности мамы и папы учеников младших классов, в Пермский край пришли настоящие уральские морозы, несмотря на то, что градусник показывает -27°, ощущается как -35°, ко всему еще неприятный сильный ветер. Рекомендую не отправлять детей в школу, учитывая сильные морозы. В ближайшие дни потепления не ожидается, давайте оставим ребят начальных классов дома».

В районные управления и школы Минобр направило рекомендации не проводить занятия для детей начальных классов.

Напомним, что родители вправе не отправлять ребенка в школу при сильных морозах:

при температуре от -25 до -28°C - ученики 1-4 классов;

при температуре от -28 до -30°C - с первого по девятый классы;

при температуре ниже -30… -32°C - все классы, с 1 по 11-й.