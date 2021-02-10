Когда из Прикамья уйдут аномальные холода

С пятницы в регион придет потепление и снегопады. Фото: Анна Маркова

Прошедшая ночь в Прикамье оказалась самой холодной в этом году. Синоптики прогнозировали понижение температуры до – 37 градусов в некоторых районах. В Перми утром 10 февраля – 28 градусов.

Сегодня днем будет ясная погода температура воздуха начнет постепенно повышаться. Ожидается до – 20 градусов.

В четверг морозы еще сохранятся, днем в Прикамье ожидается -19…-24 градуса, ночью в отдельных районах до – 29.

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с пятницы по воскресенье (12–14 февраля) погоду в регионе сформирует очередной юго-западный циклон. Пойдет снег и станет значительно теплее.