Губернатор Пермского края: "От станции Пермь I до Перми II планируется запустить "Ласточки"

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Губернатор Пермского края заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Перми» о том, что в Перми от станции Пермь I до Перми II планируется запустить «Ласточки». Такой проект будет реализован при условии, если с предложением региональных властей согласятся федеральные.

- В том виде, в котором ветка сейчас существует, лично меня, как жителя Пермского края, не устраивает, - сказал Махонин. - Хотел бы, чтобы она была более функционально задействована. Это означает, что если ее запускать, то необходимо решить вопросы с большим количеством остановок, с доступностью к набережной.

Эти вопросы необходимо решать с РЖД. Затем на все это потребуются немалые деньги. Губернатор считает, что сейчас в рамках подписанного с РЖД соглашения нужно создавать сеть «Ласточки» и организовать кольцевое движение. А при нынешнем кризисном бюджете есть куда потратить деньги с большей пользой.