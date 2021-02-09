В Перми автобус сбил ребенка на пешеходном переходе

За сутки в Перми три ребенка-пешехода пострадали в ДТП. Фото: Василий Вахрин

В Перми 8 февраля на улице Стахановской произошло ДТП. По предварительной информации ГИБДД по городу Перми, в 17.55 в районе дома № 48 водитель автобуса «ПАЗ» сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. Ребенка отвезли в больницу, она получила закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

Кроме этого 8 февраля в Перми случилось еще два ДТП, где пострадали дети-пешеходы.

Около 13.00 на проспекте Декабристов водитель легковушки наехал на 10-летнюю девочку. Ее осмотрели подоспевшие на место происшествия работники «скорой», ребенку, рекомендовано амбулаторное лечение.

В 17.40 в районе дома №11 по улице Гашкова водитель легковушки сбил 11-летнкго мальчика, ему также рекомендовано амбулаторное лечение.