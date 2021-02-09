В Пермском крае из школы эвакуировали 400 человек

Возгорание в школе Соликамска произошло сегодня утром.

Сегодня, 9 января, в 8.31 сработала пожарная сигнализация в школе Соликамска. Педагоги тут же начали проводить эвакуацию детей и вызвали пожарных. Самостоятельно из здания вышли 398 человек, из них 375 детей. В одном из помещений произошло возгорание.

- Погибших, пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю -. В 8.46 минут горение ликвидировано. - Проводится проверка сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы. Причины и обстоятельства устанавливаются.