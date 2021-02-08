В конце февраля в Индустриальном районе Перми произойдет масштабное отключение воды

- Фото: архив "КП"

В третьей декаде февраля в Индустриальном районе Перми запланированы массовые отключения холодной воды. Компания «Новогор-Прикамье» сообщает, что отключения связаны с планово-ремонтными работами на сетях.

Так, с 13:00 20 февраля до 13.00 21 февраля отключат воду в домах по адресам:

- Архитектора Свиязева, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 18А, 19А, 20, 21, 25, 26, 26А, 2А, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 39А, 40/1, 40/2, 40/3, 41, 42, 44, 46/1, 46/2, 50/1, 50/2, 52, 58;

- Геологов, 1, 6, 8, 10, 11/1, 11/2, 15, 19, 29, 33;

- Карпинского, 109 и 125;

- Глинки, 1, 4–11А, 13, 15;

- Леонова, 43А, 43Б, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 54, 56А, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 82;

- Рязанская, 103 и 105;

- Чердынская, 3, 5, 6, 7А, 13–30, 32, 34, 36, 38, 38А, 40, 42, 44.