«Не успели проститься». В Перми женщина умерла на руках у родственников

Медики уже не смогли помочь пожилой женщине, она скончалась. Фото: Анна Маркова

В Перми родственники пожилой женщины весь день не могли дозвониться до нее. Тогда внучка поехала к ней домой на улицу Лодыгина. Дверь была закрыта изнутри, бабушка не открывала, что настораживало.

Тогда приняли решение вскрывать дверь и вызвали спасателей. По словам источника, женщина лежала в кровати без сознания и хрипела, ее пытались реанимировать своими силами. Затем на место приехала бригада медиков, но к сожалению, «скорая» лишь констатировала смерть пермячки.