Дмитрий Махонин: Ведем подготовку к получению лицензии для "Амкара"

Фото: группа ВКонтакте ФК «АМКАР» Пермь. Сообщество болельщиков, Артем Феоктистов.

Дмитрий Махонин отвечает на вопросы пермяков в прямом эфире.

Его спросили: "Что происходит в командой "Амкар" и когда начнется строительство стадиона для нее?"

- Стадион "Звезда", где традиционно играл "Амкар", а сейчас играют "Звезда" и "Звезда -2005" подходит для всех соревнований,- ответил Дмитрий Махонин. - И манеж "Пермь великая" находится в хорошем состоянии. Тем не менее мы думаем о строительстве нового стадиона в Перми, ведем переговоры по государственно-частному партнерству.

Для строительства стадиона надо искать площадку.

- Команда "Амкар" возрождается. Был приобретен бренд "Амкара", который мы передали молодежной команде. Ведется подготовка к получению лицензию. Ищем спонсоров. Есть определенные успехи,- сказал губернатор.