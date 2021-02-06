«Выйдут к доске». В школах Перми студенты заменят педагогов старше 65 лет

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В Перми режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлен в очередной раз – до 21 февраля. Работать они могут только на удаленном режиме. А так как среди пермских учителей довольно много людей такого возраста, школьникам пришлось бы часть уроков по-прежнему посещать дистанционно.

Поэтому было принято решение о том, чтобы студенты-старшекурсники Пермского педуниверситета заменили учителей старше 65 лет и проводили вместо них уроки в школе и занятия с дошкольниками.

- За каждым студентом будет закреплен наставник от университета, который поможет ему сориентироваться в методических вопросах преподавания и качественно подготовиться к урокам, – рассказала проректор ПГГПУ по образовательной деятельности и информатизации Лариса Лизунова.

В проекте примут участие 130 студентов.