В Прикамье запустили выделенную высокоскоростную мобильную сеть на глубине 400 метров

Фото: «Уралкалий»

В рамках пилотного проекта МТС развернула выделенную (private) сеть LTE (современный стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других устройств) в руднике компании «Уралкалий». В будущем технология может быть оперативно масштабирована до стандарта 5G, что позволит организовать дистанционное и роботизированное управление оборудованием.

Напомним, создание выделенных (private) зон LTE и 5G на территории промышленных предприятий региона является одним из ключевых направлений сотрудничества Пермского края и телекоммуникационной компании. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве в рамках развития цифровой экономики подписали 28 августа глава Прикамья Дмитрий Махонин и вице-президент по региональному развитию МТС Игорь Егоров.

Фото: «Уралкалий»

«Пермский край уделяет большое внимание развитию цифровых технологий как в ключевых отраслях народного хозяйства, так и в сфере государственного и муниципального управления. Внедрение таких прорывных информационных технологий, как 5G, развитие технологий «умного города» открывает новые возможности для предприятий и улучшения качества жизни людей. Производительность предприятий региона, доступность образования и медицины, эффективность системы ЖКХ – логика нацпроекта «Цифровая экономика РФ», в рамках которой мы движемся», – отметил Дмитрий Махонин.

Пилотная зона запущена в сложных горно-геологических условиях на глубине 400 метров. Выделенная технологическая сеть LTE c использованием решений Ericsson показала стабильность, надежность и безопасность всех ее элементов. В рамках пилотного проекта протестированы сервисы групповой голосовой связи, передачи данных и видеопотока, а также другие решения, повышающие безопасность и эффективность работы персонала во время подземных выработок и других производственных процессов. В дальнейшем выделенная сеть LTE поможет ускорить цифровую трансформацию предприятия: внедрить решения в сфере аналитики, удаленного управления производственными процессами, автономной работы оборудования, роботизации и умного видеонаблюдения.

Фото: «Уралкалий»

«Развитие цифрового бизнеса — один из стратегических приоритетов «Уралкалия». В этой части мы опираемся на передовые инновационные разработки, постоянно развиваясь и тестируя новые решения. Ранее ни одна технология связи не демонстрировала значимой для нас эффективности в руднике на большие расстояния. Проведенные тестовые испытания показали, что в условиях калийной шахты есть решения, обеспечивающие стабильное, надежное и безопасное покрытие связью. В перспективе современные технологии открывают для нас большие возможности для внедрения инновационных решений», — отметил Дмитрий Иванов, заместитель технического директора по ремонтам и управлению производственными активами компании «Уралкалий».