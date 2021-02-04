В Перми остановки с нарушениями подрядчик переделает за свой счет

Остановки с нарушениями городу не нужны. Фото: Василий Вахрин

Администрация Перми сообщила, что не станет оплачивать остановочные пункты, которые недавно появились в городе, но как выяснилось, они не соответствуют ГОСТу: где-то уже появилась коррозия, где-то нет остекления, а где-то не установлены водоотводы.

- Замечания губернатора по поводу качества недавно установленных остановочных павильонов абсолютно справедливы, - отметил врио главы Перми Алексей Дёмкин. - Остановки с отступлением от ГОСТа городу не нужны. Приемочная комиссия с конца прошлого года приступила к проверке конструкций, были выявлены несоответствия требованиям контрактов.

Начальник департамента транспорта доложил, что работа, выполненная с нарушением, не была принята, замечания подрядчик будет устранять за свой счет. Оплата будет произведена после устранения замечаний и приемки работ.

По требованию администрации города работа по устранению нарушений уже началась.