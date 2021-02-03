В Перми на улице убили двух человек

По словам очевидцев, мужчина убил свою жену и ее отца. Фото: Подслушано Пермь/ВКонтакте

Вечером в среду, 3 февраля, во дворе в Дзержинском районе Перми произошло двойное убийство. Фотографию с места происшествия и некоторые подробности опубликовали местные жители в паблике "Подслушано Пермь" ВКонтакте.

- Все произошло около 19.00 прямо у меня под окнами. Мужчина убил двух человек. Как мне позже рассказали, все они были родственниками. Сначала обезглавил жену, а потом зарезал ее отца. Девушка была беременна. Вскоре этого зверя задержали, а потом задержали и его отца, - рассказала местная жительница.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время в следственном комитете прокомментируют произошедшее.