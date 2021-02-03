«Стоит химический запах». Пермяков встревожил густой туман в городе

Туман в Закамске. Фото: Вячеслав Макарычев

Вчера вечером в Перми жители нескольких районов наблюдали сильный туман. Сообщения в социальной сети с фотографиями публиковали из Кировского района и центра.

Некоторые жители были сильно взволнованы природным явлением и чувствовали резкий неприятный запах, называя туман смогом, звонили на телефон экстренных служб.

По сообщениям в соцсетях, густой туман стоял над Камой, заволокло Голый мыс, Закамск. Это был именно туман, а не последствие какого-то ЧП. Он был вызван понижением температуры воздуха и высокой влажностью.

Фото: ВКонтакте "Подслушано Железка-Пермь"

Кстати, в Пермский край идет чреда снегопадов, а также в регионе ожидаются температурные качели, на этой неделе синоптики прогнозируют в регионе морозы и потепление. По информации Пермского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среда, 3 февраля ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14, -9º, при прояснениях до -19º, днем -13,-8º.

4 февраля облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер южный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -20,-15º, днем -9,-4º, на севере до -14º.