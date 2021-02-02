В Перми ищут доноров, переболевших коронавирусом

Фото: Минздрав Пермского края

Пермская краевая станция переливания крови начала заготовку антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19. С плазмой вакцинированного или переболевшего человека в кровь пациента попадают антитела, которые помогают нейтрализовать коронавирус.

- Мы начали забор антиковидной плазмы с 27 января, и первые дозы уже передали в Краевую больницу им. Е.А. Вагнера в Березниках, где она применена в рамках комплексного лечения, – рассказала главный врач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова.

Первыми больными, которым была перелита плазма, стали два пациента инфекционного отделения. После процедуры оба чувствуют себя хорошо.

Сейчас станция переливания крови приглашает доноров. Ими могут стать люди старше 18 лет, весом более 50 килограммов, с отсутствием симптомов ОРВИ, а также без ВИЧ и гепатитов В и С. Тем, кто переболел инфекцией, перед сдачей донорской крови необходимо выждать восстановительный период. Это 1 месяц после легкого течения COVID-19 и 4 месяца при обычном или осложненном течении болезни.

- Наличия официального подтверждения о перенесенной коронавирусной инфекции не требуется, - рассказали в Минздраве края. - При сдаче крови она проверяется на наличие антител, и при обнаружении достаточного титра плазма донора используется, как антиковидная.

Записаться на сдачу крови можно по телефону 8 (342) 282-53-21, в будни с 13.30 до 15.00.