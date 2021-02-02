В Перми двое мужчин с револьвером напали на ломбард

Суд приговорил налетчиков к длительным срокам заключения. Фото: архив "КП"

В Пермском районе осуждены двое мужчин за разбойное нападение на ломбард. В октябре 2020 года она взяли с собой самодельный револьвер и отправились грабить. До приезда наряда вневедомственной охраны преступникам удалось скрыться. Позднее полицейским удалось их задержать. Налетчиками оказались уже судимые жители Перми.

- Суд приговорил одного из обвиняемых к 7 годам 6 месяцам, другого к 9 годам лишения свободы, - сообщает Прокуратура Пермского края. - Отбывать наказание злоумышленники будут в исправительной колонии строгого режима.