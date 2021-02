Атакует российская сборная. Фото: ЦСППК.

- Долгожданная новость для всех, кто любит баскетбол! – сообщили в Центре спортивной подготовки Пермского края. - Окончательно определено время начала матчей квалификации к Кубку Европы-2022, которые пройдут в УДС «Молот» с 18 по 22 февраля. Баскетбольные болельщики могут приобрести билеты на один игровой день: - билет №1 - 18 февраля, 19:30 - Италия vs Северная Македония; - билет №2 - 19 февраля, 16:30 - Италия vs Эстония, 19:30 - Северная Македония vs Россия; - билет №3 - 21 февраля, 17:00 - Северная Македония vs Италия, 20:00 - Россия vs Эстония; - билет №4 - 22 февраля, 19:00 - Эстония vs Северная Македония. Купить билеты можно уже сейчас через сайт CSP59.RU