Неожиданно! В Прикамье вдвое увеличилась заболеваемость пневмонией, превысив 41 тысячу случаев за год

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Статистику по коронавирусу мы видим каждый день. В Пермьстате решили посмотреть: а что же происходило в течение этого года с другими инфекционными болезнями? Статистики запросили данные Роспотребнадзора и сравнили показатели 2020 и 2019 года.

Выяснились удивительные вещи.

- Заболеваемость населения пневмонией выросла в 2,2 раза - до 41014 случаев против 19001 за позапрошлый год, - отметили специалисты счетного ведомства в сопроводительной записке к таблице.

Вообще, инфекционными болезнями дыхательных путей прикамцы стали болеть чаще.

Диагноз «грипп» в позапрошлом году поставили 668 жителям Прикамья, а в прошлом – уже 686. ОРВИ диагностировали в 2019-ом у 827371 человека, в 2020-ом – у 867750.

А вот выявление практически всех остальных инфекционных болезней резко пошло на спад. Например, больных туберкулезом в 2019 году выявили 1396, а в 2020 – только 1066. Заразившихся сифилисом – 213 против 410.

Какие-то закономерности несложно объяснить. К примеру, 22 случая весеннего энцефалита в Прикамье в 2020 году против 85 в 2019-ом можно обосновать объявленной прошлой весной самоизоляцией. Но остальные данные медикам еще предстоит проанализировать и понять причины снижения количества диагнозов по тем или иным болезням.

Сравнительную таблицу за два года можно скачать и посмотреть на сайте Пермьстата. Отметим, что в ней нет данных по сердечным или онкологическим заболеваниям – только по инфекционным.