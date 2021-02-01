В МВД опровергли информацию о падении пермячки со второго этажа ТЦ

Фото: Чрезвычайное происшествие | Пермь/ВКонтакте

31 января в социальной сети появилось фото, как возле клумбы на первом этаже ТРК Семья лежит девушка, возле нее толпятся охранники и другие покупатели. Автор подписал фото так: «Девушка упала со второго этажа и сломала ногу». Однако в ГУВД по Пермскому краю опровергли эту информацию.

- В полицию подобное сообщение не поступало, проверка была проведена после появления фото в социальной сети, - сообщили в пресс-службе ГУВД по Пермскому краю. – В ходе проверки выяснилось, что девушке стало плохо возле лифта на первом этаже торгового центра.