«Ему кричали: «Прыгай!» В Перми пожарные долго не могли подобраться к пожару в 9-этажке из-за забора и припаркованных авто

Фото: страница ВКонтакте группы "Мой город - Пермь!"

Страшная трагедия едва не произошла сегодня, 31 января, в девятиэтажке на улице Коломенской, 55. Гулявшие во дворе дома жильцы увидели, как из окна квартиры на 3 этаже, которое распахнулось, повалил густой дым, а затем вырвались языки пламени. Между ними появилась голова человека, который звал на помощь.

- Ему кричали с улицы, чтобы он прыгал, но он не прыгнул! – сообщили позже очевидцы на странице ВКонтакте группы «Мой город – Пермь!»

Люди стали звонить на тревожные телефоны. Вскоре подоспели пожарные машины, но тут произошла заминка – они никак не могли подъехать к горящей многоэтажке. Клубы дыма меж тем поднимались до самого верхнего этажа.

Кто-то из жильцов в соцсетях позже прокомментирует: проезду мешал забор соседнего дома.

- Если бы там не было двух припаркованных машины, пожарка бы проехала, - уточняли другие.

Владельца загоревшейся квартиры на 3 этаже все же удалось спасти.

- Его пришлось госпитализировать, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Кроме того, с 4 этажа были эвакуированы 15 взрослых и детей. Причины пожара устанавливаются.

- Кроме этой квартиры еще пять на четвертом этаже пострадали, там повреждены балконы и лоджии, на 1 и 2 этажах жилье затопило, и до 9 этажа все окна закоптились, - подвели печальный итог жильцы девятиэтажки. - Очень жалко соседей.