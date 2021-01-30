«Плюс 287». Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Пермском крае на 30 января

Общее число инфицированных коронавирусом достигло 39 515 человек. Фото: архив "КП"

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Пермском крае на 30 января. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 287 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 221 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных достигло 39 515 человек, - сообщает краевой оперштаб. - Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98.

Из 287 новых инфицированных 121 мужчина, 166 – женщин и 18 детей. Тех, кому от 15 до 29 лет – 26 человек, от 30 до 49 лет – 88 человек, 75 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.