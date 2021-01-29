В ходе первых в этом году рейдов у должников за тепло были арестованы автомобили

Фото: Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю провели в Индустриальном районе Перми первые в 2021 году рейды по взысканию задолженности за тепло и горячую воду. По итогам этих мероприятий были арестованы автомобили неплательщиков марки «Опель» и «Лада», которые будут реализованы в счет погашения долга.

Прошедшие рейды положили начало акции «Внимание, должник!» в 2021 году, в ходе которой взыскание задолженности будет проведено в отношении всех, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения. В Пермском филиале компании отмечают, что на сегодняшний день в работе находится около 40 тыс. исполнительных документов. Большинство автовладельцев оперативно изыскивают средства, чтобы урегулировать свои взаимоотношения с энергокомпанией. По состоянию на декабрь 2020 года, в Пермском крае общая сумма долгов физических лиц перед компаниями Группы «Т Плюс» в Пермском крае превышает 3 млрд рублей.

Клиенты, которые пренебрегают своевременным исполнением своих обязанностей по оплате коммунальных ресурсов, несут ответственность, предусмотренную законом.

«В текущем году количество рейдов по должникам значительно вырастет. Всем клиентам, задолжавшим за тепло и горячую воду более, чем за 3 платежных периода, будет нанесен визит в рамках исполнительных производств с целью взыскания долга. Помимо проведения рейдов по месту жительства должников в 2021 году планируется проводить мероприятия по выявлению клиентов с задолженностью на автодорогах с привлечением правоохранительных органов», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.