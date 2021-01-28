«Плюс 288 новых случаев». Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Пермском крае на 28 января

Общее число инфицированных коронавирусом в Прикамье достигло 38 939 человек. Фото: архив "КП"

Опубликована свежая статистика по коронавирусу на 28 января 2020 года. Всего в Пермском крае было выявлено 288 новых случаев заражения COVID-19. 62 человека были госпитализированы в больницы, 226 лечатся амбулаторно.

- Общее число инфицированных достигло 38 939 человек, - сообщает оперштаб. - Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни - 0,98.

Из 288 новых инфицированных 123 мужчины, 165 женщин и 16 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 30 человек, от 30 до 49 лет – 68 человек, 97 в возрасте 50-64 и 77 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.