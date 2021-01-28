Минздрав сообщил о трех пострадавших в пожаре на пороховом заводе в Перми

В ЧП на пороховом заводе пострадали три человека, их госпитализируют в больницу. Фото: архив "КП"

В 8.30 утра в Перми произошел пожар на территории порохового завода. Ситуацию прокомментировали в минздраве.

- Сообщаем, что в связи с инцидентом на Пермском пороховом заводе, на место оперативно прибыли несколько машин скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе минздрава. - По предварительным данным в происшествии пострадало три человека, все они мужчины. В данный момент пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства происшествия уточняются.

На месте работает дежурная бригада скорой медицинской помощи.