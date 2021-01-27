Жительница Краснокамска напала с ножом на фельдшера «скорой помощи»

Постановлением суда к обвиняемой применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения. Фото: Василий Вахрин

Шокирующая история произошла в июле 2020 года в Краснокамске. К 30-летней женщине по вызову родственников приехала фельдшер скорой помощи. Во время осмотра пациентка стала вести себя агрессивно, и фельдшер покинула квартиру.

- Вооруженная ножом пациентка напала на фельдшера в подъезде, - рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Она нанесла медику удар ножом в спину. Затем стала размахивать ножом, пытаясь нанести удары по телу. Фельдшер вынуждена была обороняться от ударов планшетом для документов.

В этот время в подъезд выбежал отчим агрессивной женщины, он обхватил ее руками и завел в квартиру, прекратив противоправные действия.

Раненой женщине-фельдшеру тоже пришлось вызывать «скорую помощь».

После нападения было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности».

Постановлением суда к жительнице Краснокамска применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа. Поскольку судебно-психиатрической экспертизой было установлено, что она страдает хроническим психическим расстройством.