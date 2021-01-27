«Стекло посыпалось прямо на наши головы». Пассажирка автобуса рассказала об утреннем ДТП с трактором

Фото с места ДТП: группа Вконтакте «Подслушано Пермь».

«Второй день рождения», «Жесть какая», «Так водитель трактора ночь отработал, утром уже и автобус не видит», - комментируют пост пермяки – подписчики группы Вконтакте «Подслушано Пермь».

Об утреннем ДТП на улице Крупской в Мотовилихинском районе Перми рассказала молодая пермячка, чуть не получившая в результате этого ЧП травмы.

- 7.10 утра, - пояснила девушка. – Я ехала на автобусе № 36 и перед остановкой Цирк в наш автобус въехал какой-то технический транспорт. Он пробил стекло своим ковшом прямо над моей головой. Нас с соседкой засыпало стеклом и грохот был ужасный. Отличное начало дня.

На место были вызваны сотрудники ГИБДД для составления протокола. Проводится проверка.

Фото с места ДТП: группа Вконтакте «Подслушано Пермь».