«Резкое похолодание». В Пермский край возвращаются морозы

- Фото: архив "КП"

Специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов предупредил о похолодании в Пермском крае.

По прогнозам специалиста, теплая по меркам зимы погода продлится до следующей недели, а потом в Прикамья вновь похолодает.

Сегодня и в четверг столбик термометра будет колебаться от -4 до -9 градусов. В пятницу, 29 января, потеплеет до -3. В начале следующей неделе, по предварительным прогнозам, будет достаточно тепло - температура воздуха может повыситься до 0 градусов. А начиная с середины следующей недели, 3-4 февраля, в регион придет значительно похолодание.

- По предварительным прогнозам, температура может понизиться до -15...-20 градусов Цельсия, - рассказал синоптик.