Проезд по улице Шахтерская в Перми закрывается из-за ремонта на тепловой сети

Фото: tplusperm

Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала «Т Плюс») проводят работы по ремонту тепловой магистрали на улице Шахтерская в Индустриальном районе Перми. Энергетикам предстоит провести ремонтные работы на тепловой сети диаметром 800 мм, расположенной на проезжей части.

На время проведения работ проезд по ул. Шахтерская закрыт на участке от ул. Рязанская до ул. Подводников. Ограничение движения автотранспорта вводится на период с 09.00 27.01.2021г. по 23.00 03.02.2021г.

В настоящее время подрядная организация размещает дополнительные информационные знаки в месте ремонта. Водителям рекомендовано заранее выбирать маршрут и обращать повышенное внимание на скорость дорожного потока при проезде этого участка.

Ремонтные мероприятия согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами. Энергокомпания приносит жителям извинения за временные доставленные неудобства.