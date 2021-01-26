Двух кандидатов на пост главы Перми определят 18 марта

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Как известно, в декабре прошлого года бывший мэр Перми Дмитрий Самойлов подал в отставку – он стал вице-премьером краевого правительства. В тот же день, 15 декабря, временно исполняющим обязанности главы города был назначен Алексей Дёмкин.

Теперь предстоят официальные выборы мэра Перми. Кандидатов на этот пост заслушает конкурсная комиссия в составе 12 человек – такое решение было принято на заседании Пермской городской думы. В нее войдут 6 депутатов – Алексей Грибанов, Василий Кузнецов, Дмитрий Малютин, Наталья Мельник, Наталья Рослякова и Александр Филиппов. Еще шестерых представителей должен назначить губернатор Дмитрий Махонин. Документы для участия в конкурсе кандидаты могут подать со 2 февраля по 4 марта.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 18 марта. Во время конкурса-испытания члены комиссии выслушают кандидатов, которые должны изложить программу развития Перми, и выберут две кандидатуры. Окончательное решение должны принять депутаты Пермской городской думы на пленарном заседании.