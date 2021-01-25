За неделю в Пермском крае привились от коронавируса почти 2000 человек

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Прикамье привито 6 081 жителя региона, вторым – 1654. Фото: архив "КП"

Минздрав сообщил, что за минувшую неделю вакцинацию от коронавируса прошли 1952 человека.

- На 25 января первым компонентом привито 6 081 жителя региона, вторым – 1654, - говорится в сообщении пресс-службы минздрава. – Количество привитых пермяков напрямую связано с объемом поставок вакцины для регионов. В Пермском крае уже сформированы заявки на имеющуюся партию, следующий этап записи на прививку начнется при поступлении новой партии, которая ожидается в конце января.

Сейчас иммунизацию можно пройти в медучреждениях Березников, Добрянки, Кунгура, Чайковского, Чусового, Кудымкара, Лысьвы, Краснокамска, Пермского района, Соликамска. Чтобы сделать прививку в Перми, можно обратиться в Центр по борьбе со СПИД, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 4.