На улице Крупской в Перми установят три новых арт-объекта

Фото: Юлия Залазаева/администрация Перми

В Перми на улице Крупской планируют установить новые арт-объекты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

В 2021 юные архитекторы и инженеры под руководством опытных специалистов разработают объекты для улиц города Перми, затем пройдет AR-выставка на выбранной территории, где жители города смогут увидеть разработанные проекты и проголосовать с помощью специального приложения.

- Три лучших интерактивных объекта будут изготовлены и размещены в городском пространстве. Размещение объектов планируется также на улице Крупской, - сообщили в пресс-службе городской администрации.